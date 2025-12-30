Песков порассуждал об ответе на атаку на резиденцию Путина

Песков: Военные знают, чем и когда отвечать на атаку по резиденции Путина

Военные России знают, чем и когда отвечать на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по резиденции президента страны Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Что касается военных последствий: наши военные знают, как, чем и когда отвечать», — сказал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался признать причастность ВСУ к атаке на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. В то же самое время глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Российская армия уже готовит ответ Украине.