В Кремле высказались о местонахождении Путина после попытки атаки на резиденцию

Пресс-секретарь Песков: Вопрос местонахождения Путина не подлежит обсуждению

После попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента Владимира Путина вопрос местонахождения главы государства не подлежит обсуждению. Так об этом высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Как рассказал представитель Кремля, эта тема не может обсуждаться публично.

Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что атаку могли совершить местные спящие ячейки, которые по команде проснулись и осуществили этот пуск.