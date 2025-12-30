В Кремле высказались о местонахождении Путина после попытки атаки на резиденцию

После попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента Владимира Путина вопрос местонахождения главы государства не подлежит обсуждению. Так об этом высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
Как рассказал представитель Кремля, эта тема не может обсуждаться публично.
Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.
Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что атаку могли совершить местные спящие ячейки, которые по команде проснулись и осуществили этот пуск.