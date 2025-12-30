Реклама

17:06, 30 декабря 2025Мир

Президент Ирана осудил атаку на резиденцию Путина

Президент Ирана Пезешкиан осудил атаку беспилотников на резиденцию Путина
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Iran's Presidential Website / Wana / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил организованную украинской стороной атаку беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с российским лидером, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram.

«Состоялся также обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления российско-иранского сотрудничества в различных областях, включая энергетику и транспортную инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Президенты двух стран также обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Президент Ирана Пезешкиан поздравил Владимира Путина с наступающим Новым годом. Российский лидер, в свою очередь, передал наилучшие пожелания руководству и народу Ирана по случаю праздника Шабэ Челле.

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины атаковали резиденцию Владимира Путина с 28 на 29 декабря. Средствами противовоздушной обороны был обнаружен и перехвачен 91 беспилотник.

