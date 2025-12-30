Президент Ирана осудил атаку на резиденцию Путина

Президент Ирана Пезешкиан осудил атаку беспилотников на резиденцию Путина

Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил организованную украинской стороной атаку беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с российским лидером, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram.

«Состоялся также обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления российско-иранского сотрудничества в различных областях, включая энергетику и транспортную инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Президенты двух стран также обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Президент Ирана Пезешкиан поздравил Владимира Путина с наступающим Новым годом. Российский лидер, в свою очередь, передал наилучшие пожелания руководству и народу Ирана по случаю праздника Шабэ Челле.

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины атаковали резиденцию Владимира Путина с 28 на 29 декабря. Средствами противовоздушной обороны был обнаружен и перехвачен 91 беспилотник.