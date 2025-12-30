Реклама

14:16, 30 декабря 2025

Токаев созвонился с Путиным и осудил атаку ВСУ на его резиденцию

Токаев в ходе телефонного разговора осудил атаку ВСУ на резиденцию Путина
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвонился с президентом России Владимиром Путиным и осудил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на его резиденцию в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев решительно осудил провокационную атаку украинских беспилотников на госрезиденцию президента России в Новгородской области», — говорится в публикации.

Отмечается, что лидеры обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

Атака на резиденцию российского лидера произошла в период с 28 на 29 декабря. Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ.

