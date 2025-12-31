Министерство иностранных дел (МИД) Венесуэлы осудил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
«Это деяние представляет собой террористический акт крайней степени тяжести, который нарушает международное право и является прямой угрозой региональной и международной безопасности», — сказано в официальном пресс-релизе.
МИД называет действия Киева безрассудными, направленными на создание хаоса и глобальную нестабильность.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в период с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.