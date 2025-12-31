МИД Венесуэлы осудил атаку ВСУ на резиденцию Путина

Министерство иностранных дел (МИД) Венесуэлы осудил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Это деяние представляет собой террористический акт крайней степени тяжести, который нарушает международное право и является прямой угрозой региональной и международной безопасности», — сказано в официальном пресс-релизе.

МИД называет действия Киева безрассудными, направленными на создание хаоса и глобальную нестабильность.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в период с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

