Мир
20:52, 31 декабря 2025

Еще одна страна осудила атаку ВСУ на резиденцию Путина

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Вид на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области

Вид на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Фото: Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Венесуэлы осудил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Это деяние представляет собой террористический акт крайней степени тяжести, который нарушает международное право и является прямой угрозой региональной и международной безопасности», — сказано в официальном пресс-релизе.

МИД называет действия Киева безрассудными, направленными на создание хаоса и глобальную нестабильность.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в период с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

