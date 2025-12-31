Реклама

17:16, 31 декабря 2025

Каллас высказалась о причастности Украины к попытке атаки на резиденцию Путина

Варвара Кошечкина
Фото: Yves Herman / Reuters

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась верить в причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к попытке атаки на резиденцию президента России Владимира Путина. Мнением политик поделилась в соцсети X.

«Российские заявления о недавних ударах Украины по ключевым правительственным объектам на территории России являются преднамеренным отвлечением внимания», — написала Каллас.

По мнению главы дипломатии ЕС, Россия пытается сорвать прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

31 декабря Минобороны России опубликовало видео с беспилотником, который пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. На видеозаписи начальник расчета с позывным Гром показал украинский дрон «Чаклун-В», уничтоженный во время отражения атаки. Сообщалось, что при анализе обломков обнаружен шестикилограммовый фугасный заряд в боевой части беспилотника.

Минобороны также показало карту полета украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию. На карте видно, что Украина запустила беспилотники с Сумской и Черниговской областей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку на резиденцию Владимира Путина «дичайшим терроризмом».

