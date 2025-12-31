Минобороны показало карту полета пытавшихся атаковать резиденцию Путина дронов

Минобороны показало карту полета БПЛА, попытавшихся атаковать резиденцию Путина

Министерство обороны России показало карту полета украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые пытались атаковать резиденцию президента Владимира Путина. Ведомство разместило материал в Telegram-канале.

На карте видно, что Вооруженные силы Украины запустили дроны с территории Сумской и Черниговской областей. Также указано, что некоторые беспилотники пролетели над Брянской, Смоленской и Тверской областями.

По сообщению ведомства, в Брянской области сбиты 49 дронов, а в Смоленской области удалось уничтожить один беспилотник. В Новгородской области, где располагается резиденция Путина, Вооруженные силы РФ сбили 41 БПЛА.

Министерство обороны также опубликовало видео с дроном, который пытался атаковать резиденцию. На записи начальник расчета с позывным Гром показал украинский дрон «Чаклун-В», который был сбит во время отражения атаки. Военнослужащий отметил, что при анализе обломков дрона выяснилось, что его боевая часть представляла собой фугасный заряд весом шесть килограммов.