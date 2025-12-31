Реклама

Минобороны показало карту полета пытавшихся атаковать резиденцию Путина дронов

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Изображение: Telegram-канал Минобороны России

Министерство обороны России показало карту полета украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые пытались атаковать резиденцию президента Владимира Путина. Ведомство разместило материал в Telegram-канале.

На карте видно, что Вооруженные силы Украины запустили дроны с территории Сумской и Черниговской областей. Также указано, что некоторые беспилотники пролетели над Брянской, Смоленской и Тверской областями.

По сообщению ведомства, в Брянской области сбиты 49 дронов, а в Смоленской области удалось уничтожить один беспилотник. В Новгородской области, где располагается резиденция Путина, Вооруженные силы РФ сбили 41 БПЛА.

Министерство обороны также опубликовало видео с дроном, который пытался атаковать резиденцию. На записи начальник расчета с позывным Гром показал украинский дрон «Чаклун-В», который был сбит во время отражения атаки. Военнослужащий отметил, что при анализе обломков дрона выяснилось, что его боевая часть представляла собой фугасный заряд весом шесть килограммов.

