Дружественный России лидер прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию Путина

Президент Узбекистана Мирзиеев осудил атаку ВСУ на резиденцию Путина

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев осудил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Мирзиеев высказал возмущение в связи с атакой ВСУ на резиденцию Путина и осудил безрассудные действия киевского режима», — сказано в публикации.

Отмечается, что российский и узбекский лидеры провели телефонный разговор.

Атака на резиденцию российского лидера произошла в период с 28 на 29 декабря. Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ.