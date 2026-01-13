«Погружают в каменный век». Киев накрыл блэкаут. Горожане спят в куртках и греют кирпичи как в СССР

По всему Киеву идут экстренные отключения света

Киев накрыл блэкаут. По всему городу идут экстренные отключения. Как сообщает Telegram-канал «Политика Страны», ситуация со светом на правом берегу украинской столицы ухудшилась до уровня, который до сегодняшней ночи был на левом берегу.

Как отмечает Telegram-канал Times of Ukraine, в некоторых районах города нет света более пяти дней. В области на заправках образовались пробки в очередях за топливом, а возле супермаркетов — очереди за продуктами. Причем магазины вывесили объявления о временном закрытии.

Из-за холода горожане вынуждены спать в куртках и греть кирпичи как в СССР. Об этом свидетельствуют опубликованные украинским каналом ролики. На одном из видео запечатлен мужчина, который лежит на кровати в куртке, худи, шапке и под одеялом. Во втором ролике видно, как конструкцию из кирпичей греют над газовой горелкой.

Кроме того, записи киевлян появились в Telegram-канале «Политика Страны». На одном женщина сняла комнатный термометр, который показал девять градусов тепла. В следующем видео жители Киева греют на газовой плите кирпичи, демонстрируют теплую одежду и лежащих под пледом собак.

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Атаку на Киев назвали ответом за Белгород

Российский военкор Александр Коц считает, что российские удары по Киеву — это возмездие за Белгород. В российском городе произошел блэкаут после удара ВСУ в полночь с 8 на 9 января.

«Ответка за Белгород. Зачем Киев погружают в каменный век», — озаглавил он свой пост.

Тем временем на Украине ситуацию с энергетикой в Киеве сравнили с 2022 годом. Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников заявил, что обстановка напоминает 2022 год, а в некоторых местах «уже хуже».

На Украине сообщили о рекордном прилете «Искандеров»

В ночь на 13 января ВС России ударили по украинским объектам энергетики рекордным числом ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, целями были объекты энергетической инфраструктуры страны.

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Обесточены оказались Киев, Киевская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Черниговская области.

Атаке подверглись, в частности, Киевская гидроэлектростанция (ГЭС), которая входит в пятерку крупнейших ГЭС Украины. После налета по всей украинской столице были введены экстренные отключения электричества.