18:47, 13 января 2026Бывший СССР

В Киеве произошел почти полный блэкаут

В Киеве заявили об экстренных отключениях света
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев столкнулся с масштабным отключением света. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

В публикации говорится, что ситуация со светом на правом берегу Киева ухудшилась до уровня, который до сегодняшней ночи был на левом берегу. Такие данные приводит канал, ссылаясь на гендиректора Yasno Коваленко.

«По всей столице идут экстренные отключения», — пишет «Политика Страны».

Мирошник заявил, что Киев пытается повлиять на ход переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине и поэтому идет на теракты.

Власти Великобритании собираются передать Украине баллистические ракеты Nightfall («Сумерки»), способные уничтожать цели на расстоянии почти в 500 километров.

