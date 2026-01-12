Реклама

Бывший СССР
07:38, 12 января 2026Бывший СССР

Мирошник назвал задачу терактов Киева на территории России

Мирошник: Украина пытается спровоцировать Россию и повлиять на ход переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Киев пытается повлиять на ход переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине и поэтому идет на теракты, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом пишут «Известия».

В частности, речь идет об ударе по кафе в селе Хорлы, атаках на российские регионы, а также резиденцию российского лидера Владимира Путина. Как отметил Мирошник, за последние две недели Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили целую серию террористических актов явно провокационного характера.

«Их задача — повлиять на ход переговорного процесса, постараться спровоцировать Россию на неадекватные действия, желательно с эмоциональным нарушением норм международного гуманитарного права, чтобы выставить это в негативном свете перед американской стороной», — назвал цель посол.

Ранее Мирошник рассказал, что европейские власти были заранее в курсе о планах Киева атаковать резиденцию Путина и устроить теракт в Херсонской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
