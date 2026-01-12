Реклама

В МИД России объяснили отсутствие реакции Европы на атаки Киева

Мирошник: В Европе были в курсе атак Киева по РФ, поэтому не реагируют на них
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Европейские власти были заранее в курсе о планах Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина и устроить теракт в Херсонской области, поэтому никак не осудили и вообще не отреагировали на эти удары. С таким мнением в беседе с «Известиями» выступил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Мы не слышали никаких возмущений и соответствующих адекватных комментариев с европейской стороны ни по поводу попытки нанесения ударов по госрезиденции, ни в результате кровавого теракта в Херсонской области», — указал чиновник. По его мнению, это говорит о том, что в Европе знали о подготовке этих ударов и заранее планировали не выдавать никакой негативной реакции в сторону властей Украины.

Ранее Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины наносят удары по собственному населению.

