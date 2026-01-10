Реклама

В МИД рассказали об ударах Украины по собственному населению

Мирошник заявил, что Украина наносит удары по собственному населению
Виктория Кондратьева
Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по собственному населению. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Украина, которая, скажем так, реально уничтожает свое население, то, которое осталось, они уничтожают. Они наносят удары. Я вам давал эти вот комментарии людей, которые сами признаются, что их дома реально сжигают, бомбят», — сказал дипломат.

По его словам, ВСУ наносят удары по Красноармейску (украинское название — Покровск), заявляя об отсутствии в городе мирных жителей, в то время как российские войска продолжают эвакуацию гражданского населения.

Ранее Мирошник заявил, что Украина уничтожает гражданских ради создания шок-контента для западной аудитории. По его словам, украинская сторона неоднократно атаковала свои же населенные пункты в попытках выставить Россию в негативном свете.

