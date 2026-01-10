Мирошник: Украина убивает гражданских ради шок-контента для западной аудитории

Украина убивает гражданских ради создания шок-контента для западной аудитории. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в разговоре с РИА Новости.

По его словам, украинская сторона неоднократно атаковала свои же населенные пункты и подрывала население, пытаясь выставить Россию в негативном свете и получить дополнительные средства. Как уточнил Мирошник, подобных провокаций «было десятки, если не сотни».

«Все это они делали под камеры для того, чтобы создать провокационный шок-контент для западной аудитории, который работал на что? На выделение дополнительных денег, формирование негативной, яростной и желчной оценки действий России, которая стремится убивать гражданское население» — пояснил он.

Ранее Мирошник заявил, что властям в Киеве не жалко ничего, включая своих людей, для «хорошей картинки» и поддержки со стороны западных спонсоров.