Мирошник: Киеву для «хорошей картинки» и поддержки Запада не жалко своих людей

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил в своем Telegram-канале, что властям в Киеве не жалко ничего, включая своих людей, для «хорошей картинки» и поддержки со стороны западных спонсоров.

Киевскому режиму для "хорошей картинки" ни своих людей, ни строений не жалко. За "хорошую картинку" режим Зеленского получает "хорошую военную помощь", а убитые ими же мирные проходят в графе «сопутствующие потери», — отметил он.

К своему посту Мирошник приложил видео, на котором показана детонация крупного боезапаса, хранившегося внутри харьковского торгового центра. Однако киевские «технологи» вновь пытались преподнести это западным странам как российский удар по городу, добавил он.

Ранее Министерство обороны опровергло слухи о якобы нанесенном Вооруженными силами России ударе по городу Харьков на северо-востоке Украины. Уточняется, что распространяемая украинскими ресурсами информация об атаке российских войск не соответствует действительности. Подчеркивается, что Российская армия не планировала и не наносила ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте населенного пункта.