20:23, 2 января 2026

Минобороны России сделало заявление об ударе по Харькову

Минобороны опровергло информацию об ударах ВС РФ по Харькову
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Министерство обороны опровергло слухи о якобы нанесенном Вооруженными силами России ударе по городу Харьков на северо-востоке Украины. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Там говорится, что распространяемая украинскими ресурсами информация об атаке российских войск не соответствует действительности. Подчеркивается, что Российская армия не планировала и не наносила ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте населенного пункта.

По данным Минобороны, заявления киевских властей о якобы причастности российской стороны сделаны с целью отвлечь внимание международной общественности от совершенного Украиной в новогоднюю ночь теракта в Хорлах Херсонской области.

В ночь на 1 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали кафе и гостиницу в Хорлах, где находились не менее 100 мирных граждан. По последним данным, в результате теракта погибли 28 человек.

