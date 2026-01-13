Реклама

Шесть регионов Украины оказались во тьме

Минэнерго Украины сообщило об отключении света в Киеве и пяти регионах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В шести регионах Украины произошли перебои с электричеством из-за повреждения энергетической инфраструктуры. О погрузившихся во тьму областях заявило министерство энергетики страны в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, обесточены оказались Киев, Киевская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Черниговская области. Сообщается, что на территории всей Украины установлены графики почасовых отключений электроэнергии. В Киеве и Киевской области действует график аварийных отключений электричества.

12 января появились сообщения о возможных масштабных отключениях электроэнергии в Киеве. По данным ДТЭК, в Киеве отключат свет от 8,5 до 15,5 часа в сутки.

Ранее стало известно, что около 100 тысяч граждан Украины остались без света в Днепропетровской области.

