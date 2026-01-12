Реклама

Киев погрузят во тьму

«Страна.ua»: За сутки Киев проведет без света от 8,5 до 15,5 часа
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

13 января в украинской столице ожидаются масштабные отключения электроэнергии. Детали раскрыл Telegram-канал издания «Политика Страны».

По прогнозам крупнейшего инвестора энергетической отрасли Украины «ДТЭК», в Киеве будут отключать свет от 8,5 до 15,5 часа в сутки. Уточняется, что в среднем электроэнергия пропадет у местных жителей на 12 часов.

Одновременно с этим в Укрэнерго сообщили, что остающимся без света потребителям продлили отключения на 0,5-1,5 часа.

Ранее стало известно, что около 100 тысяч семей остались без света в Днепропетровской области.

12 января сообщалось, что в Киеве и области массово закрылись супермаркеты из-за отсутствия электричества. По данным медиа, генераторы перестали выдерживать нагрузку. В случае отключений света на срок более шести часов закрытие супермаркетов начнется по всей Украине, о чем говорилось ранее.

