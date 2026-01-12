В Киеве массово закрылись супермаркеты после ударов ВС России

В Киеве и области массово закрылись супермаркеты из-за отсутствия электричества

В Киеве и области массово закрылись супермаркеты из-за отсутствия электричества после массированных ударов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет Telegram-канал Times of Ukraine.

«В Киеве и области массово закрываются супермаркеты "АТБ", NOVUS и "Сельпо" из-за отсутствия электричества: генераторы не выдерживают», — отмечается в сообщении.

Киевляне пожаловались на закрытие супермаркетов в различных районах города после ударов ВС России по объектам энергетической инфраструктуры в начале января. Отмечается, что в случае отключений света на срок более шести часов закрытие супермаркетов начнется по всей Украине.

Ранее часть жителей Киева встретила Новый год без света. Максимальное время отключения электроэнергии в Киеве 1 января составило 11 часов.