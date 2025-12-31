ДТЭК: Часть жителей Киева встретит Новый год без света

Часть жителей Киева встретит Новый год без света, после полуночи отключения коснутся двух групп потребителей из 12, на которые разделена украинская столица. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на инфографику энергокомпании ДТЭК.

Максимальное время отключения электроэнергии в Киеве 1 января составят 11 часов в сутки. По данным Киевской областной военной администрации, на объектах критической инфраструктуры продолжаются восстановительные работы, временные отключения света продолжаются.

В ночь на 27 декабря Российская армия атаковала энергетические объекты в Киеве и области. На кадрах с места событий запечатлено огненное грибовидное облако над украинской столицей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну атаковали с помощью почти 500 беспилотных летательных аппаратов и 40 ракет, в том числе «Кинжалы».

Политик назвал главной целью атаки Киев, а именно объекты энергетики и гражданской инфраструктуры. Более 40 процентов домов в Киеве остались без света после ночного удара России, почти треть украинской столицы – без тепла.

