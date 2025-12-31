Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:39, 31 декабря 2025Бывший СССР

Часть жителей Киева встретит Новый год без света

ДТЭК: Часть жителей Киева встретит Новый год без света
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Часть жителей Киева встретит Новый год без света, после полуночи отключения коснутся двух групп потребителей из 12, на которые разделена украинская столица. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на инфографику энергокомпании ДТЭК.

Максимальное время отключения электроэнергии в Киеве 1 января составят 11 часов в сутки. По данным Киевской областной военной администрации, на объектах критической инфраструктуры продолжаются восстановительные работы, временные отключения света продолжаются.

В ночь на 27 декабря Российская армия атаковала энергетические объекты в Киеве и области. На кадрах с места событий запечатлено огненное грибовидное облако над украинской столицей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну атаковали с помощью почти 500 беспилотных летательных аппаратов и 40 ракет, в том числе «Кинжалы».

Политик назвал главной целью атаки Киев, а именно объекты энергетики и гражданской инфраструктуры. Более 40 процентов домов в Киеве остались без света после ночного удара России, почти треть украинской столицы – без тепла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко обвинил Зеленского в уничтожении Европы

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    В европейской стране решили запретить соцсети детям

    Дед Мороз прилетел в Москву

    Умерла «последняя королева Парижа» Жаклин де Риб

    В России появилась новая выплата

    В США резко высказались о замысле Европы по Украине

    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

    В Киеве раздались взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok