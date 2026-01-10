Около 100 тысяч семей остались без света в украинском регионе

Жилые дома в Днепре во время отключения электроэнергии. Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Около 100 тысяч семей остались без света в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает украинский энергохолдинг «ДТЭК» в Telegram.

«Без электричества осталась часть жителей левого берега Днепра, а также Саксаганский и частично Покровский районы Кривого Рога», — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны России сообщили об ударах Вооруженных сил РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса страны, а также по хранилищам горючего. В ведомстве рассказали, что в ходе атаки были задействованы оперативно-тактическая авиация и ударные дроны.