Зеленский прокомментировал ночную атаку на Украину

Зеленский: Целью российской атаки стали объекты энергетической инфраструктуры

Целью российской атаки в ночь на 13 января стали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Удары по стране прокомментировал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Почти 300 ударных дронов, большинство из которых "Шахеды", 18 баллистических и 7 крылатых ракет россияне выпустили по Украине этой ночью. Опять основной целью удара была наша энергетика: генерация, подстанции», — говорится в публикации.

Он добавил, что удары наносились по территории Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.

Ранее стало известно, что в ночь на 13 января по территории Украины было запущено рекордное количество ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Около 20 прилетов баллистики было зафиксировано в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Харькове.