Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:41, 13 января 2026Бывший СССР

Зеленский прокомментировал ночную атаку на Украину

Зеленский: Целью российской атаки стали объекты энергетической инфраструктуры
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Petros Karadjias / Reuters

Целью российской атаки в ночь на 13 января стали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Удары по стране прокомментировал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Почти 300 ударных дронов, большинство из которых "Шахеды", 18 баллистических и 7 крылатых ракет россияне выпустили по Украине этой ночью. Опять основной целью удара была наша энергетика: генерация, подстанции», — говорится в публикации.

Он добавил, что удары наносились по территории Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.

Ранее стало известно, что в ночь на 13 января по территории Украины было запущено рекордное количество ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Около 20 прилетов баллистики было зафиксировано в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Харькове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В США перевернули пирамиду питания. Что это значит

    Российский фондовый рынок упал

    В Британии запланировали захват связанных с Россией судов

    В российском регионе произошло мощное землетрясение

    Украина второй день подряд атаковала Россию умными бомбами

    Армия России ответила массированным ударом на атаки Украины по гражданским объектам

    Появились подробности службы племянника Солженицына на СВО

    Описано возможное условие для похищения Трампом Кадырова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok