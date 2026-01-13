Реклама

Ситуацию с энергетикой в Киеве описали словами «хуже 2022 года»

Мирошников: Ситуация с энергетикой в Киеве местами хуже, чем в 2022 году
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: rospoint / Shutterstock / Fotodom  

В Киеве наблюдается сложная ситуация с энергоснабжением. Об этом в Telegram заявил украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.

«В ближайшее время для столицы [Украины Киева] и трех прилегающих районов графики отключений будут как манна небесная», — написал Мирошников.

По его словам, сложно сказать, когда от аварийных графиков удастся отказаться. Военкор отметил, что сложившаяся с энергетикой Украины ситуация напоминает 2022 год, а в некоторых местах «уже хуже».

Ранее стало известно, что в шести регионах Украины произошли перебои с электричеством из-за повреждения энергетической инфраструктуры. В их числе оказались Киев, Киевская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Черниговская области.

