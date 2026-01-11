Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:35, 11 января 2026Бывший СССР

Ноготочки жены Зеленского на фоне «дичайшего мегаэксперимента» с Киевом. Власти Украины уличили в нежелании заниматься проблемами

Политолог Соскин: Зеленский не занимается вопросами жизнеобеспечения Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не занимается вопросами жизнеобеспечения Киева на фоне огромных проблем в энергетической сфере столицы. Об этом заявил бывший помощник экс-главы Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.

Он считает, что украинский лидер и его окружение совершенно халатно относятся к происходящему в Киеве, перекладывая ответственность на других. По его словам, вместо этого власти страны обсуждают, как бороться с коррупцией, произволом территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) и дезертирами на фронте.

Ставится какой-то совершенно безумно дичайший мегаэксперимент по разрушению столицы

Олег Соскинполитолог

Также украинцев возмутило то, что, пока Киев и другие города республики погружаются во тьму, СМИ пытаются вынести в центр внимания общественности появление жены Зеленского Елены с новым ярким маникюром. В частности, блогер Анатолий Шарий напомнил сказанные ранее Зеленской слова о том, что украинцы ради евроинтеграции готовы жить без света и тепла.

Киев остался без тепла и света после атаки

9 января по Украине был нанесен один из самых масштабных ударов. В Киеве крылатые ракеты «Калибр» атаковали ключевые энергетические объекты столицы — ТЭЦ-6, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 — после чего в городе произошел масштабный блэкаут, половина строений осталась без тепла и света.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал граждан по возможности покинуть город и провести ближайшие дни там, где есть альтернативные источники электроснабжения и тепла. Он также попросил киевлян помогать тем, чьи дома затронул блэкаут.

Обесточенный Киев

Обесточенный Киев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В это же время Зеленский покритиковал Кличко за неготовность украинской столицы к ударам. «Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более, когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Наиболее обеспеченный финансами город Украины, и должны быть все необходимые резервные схемы», — сказал глава государства, переждав атаку в защищенном бункере.

Киев предупредили о риске стать городом-призраком

Британский аналитик Александр Меркурис счел, что призыв Кличко о необходимости покинуть город из-за перебоев с электричеством свидетельствуют о надвигающейся катастрофе для всей Украины. «Никто в Киеве не желает идти на компромисс. Поэтому я думаю, что мы увидим еще больше катастроф и разрушений на Украине, реальный риск того, что сам Киев и другие города станут городами-призраками. Придет осознание того, что ситуация приближается к точке невозврата», — предрек он. Эксперт подчеркнул, что Украине стоит пойти на мир уже сейчас, иначе Киев ждет постепенный экономический и военный крах, а Россия окажется в «гораздо более сильной позиции» и не станет идти на уступки.

Материалы по теме:
«Хуже не было у нас соседа» 20 лет назад началась газовая война России с Украиной. Как она стала прологом к большому конфликту?
«Хуже не было у нас соседа»20 лет назад началась газовая война России с Украиной. Как она стала прологом к большому конфликту?
7 января 2026
«Мы начинаем продвигаться быстрее» Военный аналитик Василий Кашин — об итогах 2025 года в зоне СВО и будущем переговоров по Украине
«Мы начинаем продвигаться быстрее»Военный аналитик Василий Кашин — об итогах 2025 года в зоне СВО и будущем переговоров по Украине
31 декабря 2025

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил повторения масштабного налета на Киев. «Большая вероятность, что [этот] удар возмездия — не последний. Исходя из того, что наши украинские враги, — хотел сказать помягче, но, наверное, это будет неправильно, — по-прежнему ведут себя вне логики, не поддаваясь ни на какие увещевания, ни на какое продолжение переговорной механики между Россией и США по прекращению конфликта», — сказал парламентарий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ноготочки жены Зеленского на фоне «дичайшего мегаэксперимента» с Киевом. Власти Украины уличили в нежелании заниматься проблемами

    Макрон хочет отправить тысячи солдат на Украину. Какая еще помощь может достаться Киеву

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Дании предложили пойти на отчаянный шаг ради Гренландии

    Россиян предупредили о риске инфаркта из-за храпа

    На Украине заявили о самой сложной ситуации за всю зиму

    В российском городе пассажира авто насмерть проткнуло металлическим ограждением

    Силовики сообщили об отводе атаковавшего дронами Курскую область полка ВСУ

    «Охотник» на Константиновском направлении выжег технику ВСУ и попал на видео

    Россиянам рассказали о переносе срока оплаты услуг ЖКХ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok