Маникюр жены Зеленского стал «горячей» новостью на фоне блэкаутов и возмутил украинцев

Кроваво-красный маникюр жены Зеленского попал в центр внимания на фоне блэкаутов

В то время, как на Украине повсеместно происходят блэкауты, СМИ и ряд украинских блогеров сделали «горячей новостью» новый маникюр первой леди республики Елены Зеленской. Жена Зеленского сменила нюд на кроваво-красный оттенок, и тот факт, что это пытаются вынести в центр внимания общественности, возмутил украинцев, пишет Life.ru.

Так, блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале саркастично прокомментировал ситуацию, при которой маникюр Зеленской стал основной новостью для ряда изданий, пока Киев и другие города республики погружаются во тьму. Он также напомнил сказанные ранее Зеленской слова о том, что украинцы готовы жить без света и тепла ради евроинтеграции.

«Помните, та самая, что уверяла — этот народ будет терпеть без света и воды несколько лет. Ради светлого будущего. Ради Миндича <...> Ради всех друзей Вовы <...> Ради ногтей Зеленских», — сыронизировал Шарий.

В соцсетях также подвергли Елену Зеленскую критике и посчитали новости подобного рода на фоне тяжелой ситуации на Украине лицемерием и отрывом от реальности.

Ранее Елену Зеленскую обвинили причастности к коррупционному скандалу в стране. Отмечалось, что она упоминается в аудиозаписях по так называемому делу бизнесмена Тимура Миндича.