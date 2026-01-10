Украине предрекли катастрофу после слов Кличко

Меркурис: Призыв Кличко покинуть Киев говорит о надвигающейся катастрофе

Слова мэра Киева Виталия Кличко о необходимости покинуть город из-за перебоев с электричеством свидетельствуют о надвигающейся катастрофе для Украины. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Никто в Киеве не желает идти на компромисс. Поэтому я думаю, что мы увидим еще больше катастроф и разрушений на Украине, реальный риск того, что сам Киев и другие города станут городами-призраками. Придет осознание того, что ситуация приближается к точке невозврата», — предрек он.

Эксперт подчеркнул, что Украине стоит пойти на мир уже сейчас, иначе Киев ждет постепенный экономический и военный крах, а Россия окажется в «гораздо более сильной позиции» и не станет идти на уступки.

Ранее Кличко призвал киевлян покинуть город. «У кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники электроснабжения и тепла, — сделайте это», — обратился он.