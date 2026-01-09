Реклама

17:50, 9 января 2026

В Госдуме не исключили новых ударов возмездия по Украине

Слуцкий не исключил, что удар возмездия по Украине станет не последним
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что «удар возмездия», нанесенный по Украине в ночь на 9 января с применением баллистической ракеты «Орешник», станет не последним. Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Большая вероятность, что [этот] удар возмездия — не последний, исходя из того, что наши украинские враги, — хотел сказать помягче, но, наверное, это будет неправильно, — по-прежнему ведут себя вне логики, не поддаваясь ни на какие увещевания, ни на какое продолжение переговорной механики между Россией и США по прекращению конфликта», — сказал Слуцкий.

Он напомнил о непозволительности любых атак на резиденцию президента страны Владимира Путина, уточнив, что если Киев и в дальнейшем будет совершать «вывихнутые в позу нелогичности действия», то новые удары возмездия неотвратимы.

«Когда сейчас или в будущем произойдет какой-либо откровенный заступ за красные линии, как атаки Вооруженными силами Украины беспилотными летательными аппаратами по резиденции президента в Новгородской области, удар возмездия обязательно последует», — сказал парламентарий.

Ранее на Западе напомнили, что украинские системы противовоздушной обороны не способны перехватывать ракеты российского комплекса «Орешник». Перспективы принадлежащих Киеву средств ПВО раскрыли британские журналисты.

