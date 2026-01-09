В Госдуме не исключили новых ударов возмездия по Украине

Слуцкий не исключил, что удар возмездия по Украине станет не последним

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что «удар возмездия», нанесенный по Украине в ночь на 9 января с применением баллистической ракеты «Орешник», станет не последним. Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Большая вероятность, что [этот] удар возмездия — не последний, исходя из того, что наши украинские враги, — хотел сказать помягче, но, наверное, это будет неправильно, — по-прежнему ведут себя вне логики, не поддаваясь ни на какие увещевания, ни на какое продолжение переговорной механики между Россией и США по прекращению конфликта», — сказал Слуцкий.

Он напомнил о непозволительности любых атак на резиденцию президента страны Владимира Путина, уточнив, что если Киев и в дальнейшем будет совершать «вывихнутые в позу нелогичности действия», то новые удары возмездия неотвратимы.

«Когда сейчас или в будущем произойдет какой-либо откровенный заступ за красные линии, как атаки Вооруженными силами Украины беспилотными летательными аппаратами по резиденции президента в Новгородской области, удар возмездия обязательно последует», — сказал парламентарий.

Ранее на Западе напомнили, что украинские системы противовоздушной обороны не способны перехватывать ракеты российского комплекса «Орешник». Перспективы принадлежащих Киеву средств ПВО раскрыли британские журналисты.