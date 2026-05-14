Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:14, 14 мая 2026Силовые структуры

Россиянка вместе со студентами вымогала у бывшего мужа долю в квартире

Жителей Сургута обвинили в разбое против мужчины, избивавшего свою экс-жену
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Суд в Сургуте арестовал шестерых человек, которые обвиняются в вымогательстве у местного жителя и разбое. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры.

Среди обвиняемых — медсестра окружного кардиологического диспансера, трое студентов Сургутского финансово-экономического колледжа и двое местных жителей. Предварительно, медсестра обратилась к парню своей дочери и попросила поговорить «по-мужски» с ее бывшим мужем, который избивал ее и устраивал пьянки в их общей квартире.

В один из дней молодой человек вместе с четырьмя приятелями надели балаклавы и проникли в комнату к мужчине. Они избили потерпевшего, прижгли ему руку утюгом и прострелили другую из пневматического пистолета. Во время издевательств злоумышленники требовали от мужчины съехать и переписать свою долю в квартире на бывшую жену. Покидая квартиру, они забрали часы и ножи. Вскоре их всех задержали.

Ранее суд в Иркутске вынес приговор 28-летнему мужчине, который в прошлом году расправился с другом и оставил его тело в квартире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ермак обратился к друзьям за помощью

    Простой продукт оказался помощником в снижении артериального давления

    Зеленский подарил Шацу велосипед

    Преображение иконописца впечатлило пользователей сети

    В России собрались обанкротить крупного производителя мороженого

    В Москве наступило лето

    Россияне обогнали китайцев, бразильцев и индийцев по поездкам в страну Африки

    Россиянка вместе со студентами вымогала у бывшего мужа долю в квартире

    Союзник России заявил об исчерпании запасов топлива

    Жена Дмитрия Назарова попросила помочь актеру вернуться в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok