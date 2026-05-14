Россиянка вместе со студентами вымогала у бывшего мужа долю в квартире

Жителей Сургута обвинили в разбое против мужчины, избивавшего свою экс-жену

Суд в Сургуте арестовал шестерых человек, которые обвиняются в вымогательстве у местного жителя и разбое. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры.

Среди обвиняемых — медсестра окружного кардиологического диспансера, трое студентов Сургутского финансово-экономического колледжа и двое местных жителей. Предварительно, медсестра обратилась к парню своей дочери и попросила поговорить «по-мужски» с ее бывшим мужем, который избивал ее и устраивал пьянки в их общей квартире.

В один из дней молодой человек вместе с четырьмя приятелями надели балаклавы и проникли в комнату к мужчине. Они избили потерпевшего, прижгли ему руку утюгом и прострелили другую из пневматического пистолета. Во время издевательств злоумышленники требовали от мужчины съехать и переписать свою долю в квартире на бывшую жену. Покидая квартиру, они забрали часы и ножи. Вскоре их всех задержали.

