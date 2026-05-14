10:15, 14 мая 2026

Россияне обогнали китайцев, бразильцев и индийцев по поездкам в страну Африки

АТОР: Россия обогнала Китай, Бразилию и Индию по турпотоку в ЮАР
Алина Черненко

Фото: Reuters

Россияне обогнали китайцев, бразильцев и индийцев по поездкам в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) — турпоток соотечественников в эту страну вырос в пять раз за последние девять лет. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что всего в 2025 году ЮАР посетили 41,7 тысячи россиян. Эти значения на 35,7 процента выше данных 2024-го. Пока Россия не входит в число крупнейших поставщиков туристов в это государство на юге Африки, но среди стран БРИКС (Индия, Китай, Россия, Бразилия) она стала лидером по темпам прироста турпотока.

Представители перевозчика Ethiopian Airlines, обеспечивающего регулярное авиасообщение между Россией и ЮАР через Аддис-Абебу, отметили, что между 2022 и 2023 годами наблюдался скачок на 74,7 процента. Они добавили, что подавляющее большинство россиян (98,8 процента) едут в эту страну на отдых, с бизнес-целями туда летит только один процент. Средняя длительность пребывания составляет 14 дней, а самые популярные месяцы — октябрь, ноябрь и декабрь.

Добраться до ЮАР можно только с пересадками. В числе популярных вариантов — перелеты через Ближний Восток авиакомпаниями Emirates, Qatar и Etihad, а также через Аддис-Абебу самолетами Ethiopian Airlines. Перелет МоскваКейптаун — Москва со стыковкой в столице Эфиопии обойдется в 98,5 тысячи рублей с человека, багаж включен. Общее время в пути — более 15 часов.

Ранее российским туристам назвали самые доступные страны Африки в 2026 году. В список вошли Тунис, Марокко и Кения.

