15:07, 28 апреля 2026Путешествия

Россиянам назвали самые доступные страны Африки

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Jihed Abidellaoui / Reuters

Российским туристам назвали самые доступные страны Африки в 2026 году помимо Египта. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, самым недорогим направлением назвали курорт Хаммамет в Тунисе. Для россиян он предлагает отдых на Средиземном море, что особенно актуально в связи со сложным доступом в страны Европы. Визитная карточка места — центры талассотерапии — комплексы с оздоровительными процедурами, использующие морскую воду, водоросли и лечебные грязи. Долететь можно прямым рейсом, из курорта есть возможность выехать в древний Карфаген и пустыню Сахару. По данным SpaceTravel, тур на двоих на семь дней в середине июня с завтраками будет стоить от 180 тысяч рублей.

Поездка в Марокко с теми же условиями обойдется соотечественникам от 210 тысяч рублей. Уточняется, что в стране можно соединить отдых на море и экскурсионные маршруты с посещением древних городов. Также россиянам посоветовали Занзибар. Пляжи страны назвали ее главным богатством. Путешествие в африканское государство будет стоить от 220 тысяч рублей на двоих в июне.

Кроме того, туристам из России рекомендовали обратить внимание на побережье в районе Момбасы в Кении. Природу этой страны и ЮАР назвали самой интересной во всей Африке. Цены на туры в Кению начинаются от 260 тысяч, в то время как в ЮАР средний чек составит 954 тысячи рублей на двоих.

Ранее россиянин описал цены в супермаркете Танзании фразой «примерно московский уровень». Например, Упаковка из шести яиц в супермаркете продавалась за 132 рубля, литр молока — за 191 рубль.

