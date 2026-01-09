Реклама

16:51, 9 января 2026Интернет и СМИ

На Западе раскрыли перспективы Украины перехватывать «Орешник»

The Guardian: Украинская ПВО не способна перехватывать ракеты «Орешник»
Олег Давыдов
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Украинские системы противовоздушной обороны не способны перехватывать ракеты российского комплекса «Орешник». Перспективы принадлежащих Киеву средств ПВО раскрыли журналисты британского издания The Guardian.

«Российский лидер [Владимир Путин] заявлял, что перехватить ракету средней дальности невозможно из-за ее скорости, которая, по его словам, превышает скорость звука в 10 раз. (...) Некоторые западные аналитики выразили скептицизм по поводу этих утверждений, хотя у Украины нет систем противовоздушной обороны, способных перехватить эту ракету», — констатировали западные журналисты.

Издание отмечает, что ракета, использованная в пятничном ударе, как и при первом применении «Орешника», несла инертные боеголовки. Это, по мнению авторов, свидетельствует о том, что запуск носил символический характер. The Guardian связывает атаку с заключенными несколько дней назад договоренностями между Украиной и ее европейскими союзниками о предоставлении Киеву гарантий безопасности в случае прекращения конфликта.

Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас призвала к новым санкциям против России. Таким образом зампред Европейской комиссии отреагировала на удар «Орешником» по Украине.

