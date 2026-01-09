The Guardian: Украинская ПВО не способна перехватывать ракеты «Орешник»

Украинские системы противовоздушной обороны не способны перехватывать ракеты российского комплекса «Орешник». Перспективы принадлежащих Киеву средств ПВО раскрыли журналисты британского издания The Guardian.

«Российский лидер [Владимир Путин] заявлял, что перехватить ракету средней дальности невозможно из-за ее скорости, которая, по его словам, превышает скорость звука в 10 раз. (...) Некоторые западные аналитики выразили скептицизм по поводу этих утверждений, хотя у Украины нет систем противовоздушной обороны, способных перехватить эту ракету», — констатировали западные журналисты.

Издание отмечает, что ракета, использованная в пятничном ударе, как и при первом применении «Орешника», несла инертные боеголовки. Это, по мнению авторов, свидетельствует о том, что запуск носил символический характер. The Guardian связывает атаку с заключенными несколько дней назад договоренностями между Украиной и ее европейскими союзниками о предоставлении Киеву гарантий безопасности в случае прекращения конфликта.

Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас призвала к новым санкциям против России. Таким образом зампред Европейской комиссии отреагировала на удар «Орешником» по Украине.