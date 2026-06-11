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Забота о себе
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18:29, 11 июня 2026Забота о себе

Врач опроверг популярный миф о времени отхода ко сну

Сомнолог Бузунов: Для восстановления организма необязательно ложиться до полуночи
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Budimir Jevtic / Shutterstock / Fotodom

Чтобы выспаться, необязательно ложиться спать до полуночи, считает сомнолог Роман Бузунов. Популярный миф о «правильном» времени отхода ко сну он опроверг в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, сон состоит из разных фаз, и все они важны для восстановления организма. Глубокий сон действительно чаще приходится на первую половину ночи, но он не исчезает, если человек ложится позже, а просто сдвигается. Быстрый сон, или REM-фаза, отвечающая за обработку информации и память, наоборот, активнее во второй половине ночи. «По сети гуляет табличка, показывающая, что сон до полуночи гораздо полезнее, чем после. Этому не стоит верить», — отметил врач.

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Бузунов добавил, что на сон сильно влияет свет. Яркое искусственное освещение вечером может обманывать мозг, заставляя его думать, что еще день, и задерживать выработку гормона сна мелатонина. При этом циркадные ритмы можно перестроить — организм постепенно адаптируется к стабильному графику, даже если он сдвинут.

Сомнолог подчеркнул, что главным условием хорошего самочувствия остается не время отхода ко сну, а регулярность режима и достаточная длительность сна. В среднем взрослому человеку нужно около семи-восьми часов ночного отдыха, но потребность в нем индивидуальна. При нарушении режима, стрессе и хроническом недосыпе может развиваться бессонница, поэтому важно устранять причину, а не ориентироваться только на «идеальное» время засыпания.

Ранее сомнолог Стефани Ромишевски назвала причины досадных пробуждений между двумя и четырьмя часами ночи. По ее словам, дело может быть в тревожности, плохом режиме сна или употреблении алкоголя.

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