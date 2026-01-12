Блэкаут накрыл крупный российский город после удара ВСУ. Без света остались полмиллиона человек. Что об этом известно?

Белгородцы сообщили о новых проблемах после блэкаута из-за обстрела ВСУ

Белгородцы продолжают сталкиваться с проблемами из-за масштабного блэкаута, накрывшего крупный российский город и часть области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Нарушение в обеспечении электричеством затронуло более полумиллиона человек. Фиксируются перебои с мобильной связью, в торговых центрах закрываются магазины и открываются станции для заряда гаджетов. О ситуации в Белгородской области — в материале «Ленты.ру».

Хронология событий

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду в полночь с 8 на 9 января. О пострадавших не сообщалось.

О пострадавших не сообщалось. На объекте энергетической инфраструктуры Белгородской области зафиксировали повреждения . Губернатор Вячеслав Гладков назвал их серьезными.

. Губернатор Вячеслав Гладков назвал их серьезными. Утром 9 января Гладков сообщил, что без света остались 556 тысяч человек , «почти такое же количество» белгородцев оказалось зимой без тепла.

, «почти такое же количество» белгородцев оказалось зимой без тепла. Также, по словам Гладкова, 200 тысяч жителей города остались без воды. Глава региона охарактеризовал ситуацию как крайне непростую.

Глава региона охарактеризовал ситуацию как крайне непростую. На заправках и у работающих банкоматов образовались очереди . Вместе с тем власти заверили в отсутствии дефицита топлива и наличных денег.

. Вместе с тем власти заверили в отсутствии дефицита топлива и наличных денег. Во время блэкаута в регионе не фукнционировал колл-центр . Из-за этого возникли дополнительные сложности.

. Из-за этого возникли дополнительные сложности. Власти решили начать информировать людей о ПВР и местах, где можно подзарядить гаджеты, по-новому. Объявления с адресами пообещали разместить в подъездах многоквартирных домов, магазинах и соццентрах.

Объявления с адресами пообещали разместить в подъездах многоквартирных домов, магазинах и соццентрах. Некоторым жителям региона пришлось добывать воду из снега и готовить еду на свечах , другие использовали смартфоны в качестве источника света.

, другие использовали смартфоны в качестве источника света. Работы по восстановлению электроснабжения продолжились 10, 11 и 12 января. Для ликвидации последствий блэкаута власти привлекали МЧС.

Для ликвидации последствий блэкаута власти привлекали МЧС. Помощь Белгородской области с резервными источниками питания оказали около 25 российских регионов , однако «ни одна резервная генерация не может полностью заместить выпадающее поступление электроэнергии», заметил Гладков.

, однако «ни одна резервная генерация не может полностью заместить выпадающее поступление электроэнергии», заметил Гладков. Губернатор Гладков сказал, что белгородцев предупреждали о необходимости самим купить электрогенераторы. «Уже наступил крайне тяжелый период. И защита собственного дома — она в большой степени находится в руках собственников», — заявил он.

В регионе до сих пор сохраняются проблемы с электричеством

Из-за перебоев с электроэнергией ряд торговых центров города работает с ограничениями, а некоторые временно закрылись. ТЦ «МегаГРИНН» объявил, что 12 января прекращает работу. В торговом центре «РИО» открыты лишь продуктовый гипермаркет и аптека.

Администрация ТЦ «Сити молл Белгородский» сообщила, что не может дать информацию о режиме работы 13 января, и объяснила это сложными временами. «Уважаемые посетители, информация про завтра… будет завтра. Такие нынче времена», — говорится в канале ТЦ.

Обеспечение Белгородской области электричеством пока не восстановлено

Несмотря на активные восстановительные работы и подключение домов, магазинов и социальных объектов к дополнительным источникам питания, обеспечить город и регион электричеством в полном объеме у властей не получается.

Как пояснил Гладков, резервная генерация в принципе не способна закрыть потребности региона в электроэнергии. «Даже несмотря на огромную помощь, на 100 процентов решить проблему мы не в состоянии. Огромное потребление как нашими заводами, так и населением», — заявил он.