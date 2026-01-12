Блэкаут накрыл крупный российский город после удара ВСУ. Без света остались полмиллиона человек. Что об этом известно?

Белгородцы продолжают сталкиваться с проблемами из-за масштабного блэкаута, накрывшего крупный российский город и часть области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Нарушение в обеспечении электричеством затронуло более полумиллиона человек. Фиксируются перебои с мобильной связью, в торговых центрах закрываются магазины и открываются станции для заряда гаджетов. О ситуации в Белгородской области — в материале «Ленты.ру».
Хронология событий
- ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду в полночь с 8 на 9 января. О пострадавших не сообщалось.
- На объекте энергетической инфраструктуры Белгородской области зафиксировали повреждения. Губернатор Вячеслав Гладков назвал их серьезными.
- Утром 9 января Гладков сообщил, что без света остались 556 тысяч человек, «почти такое же количество» белгородцев оказалось зимой без тепла.
- Также, по словам Гладкова, 200 тысяч жителей города остались без воды. Глава региона охарактеризовал ситуацию как крайне непростую.
- На заправках и у работающих банкоматов образовались очереди. Вместе с тем власти заверили в отсутствии дефицита топлива и наличных денег.
- Во время блэкаута в регионе не фукнционировал колл-центр. Из-за этого возникли дополнительные сложности.
- Власти решили начать информировать людей о ПВР и местах, где можно подзарядить гаджеты, по-новому. Объявления с адресами пообещали разместить в подъездах многоквартирных домов, магазинах и соццентрах.
- Некоторым жителям региона пришлось добывать воду из снега и готовить еду на свечах, другие использовали смартфоны в качестве источника света.
- Работы по восстановлению электроснабжения продолжились 10, 11 и 12 января. Для ликвидации последствий блэкаута власти привлекали МЧС.
- Помощь Белгородской области с резервными источниками питания оказали около 25 российских регионов, однако «ни одна резервная генерация не может полностью заместить выпадающее поступление электроэнергии», заметил Гладков.
- Губернатор Гладков сказал, что белгородцев предупреждали о необходимости самим купить электрогенераторы. «Уже наступил крайне тяжелый период. И защита собственного дома — она в большой степени находится в руках собственников», — заявил он.
В регионе до сих пор сохраняются проблемы с электричеством
Из-за перебоев с электроэнергией ряд торговых центров города работает с ограничениями, а некоторые временно закрылись. ТЦ «МегаГРИНН» объявил, что 12 января прекращает работу. В торговом центре «РИО» открыты лишь продуктовый гипермаркет и аптека.
Администрация ТЦ «Сити молл Белгородский» сообщила, что не может дать информацию о режиме работы 13 января, и объяснила это сложными временами. «Уважаемые посетители, информация про завтра… будет завтра. Такие нынче времена», — говорится в канале ТЦ.
Обеспечение Белгородской области электричеством пока не восстановлено
Несмотря на активные восстановительные работы и подключение домов, магазинов и социальных объектов к дополнительным источникам питания, обеспечить город и регион электричеством в полном объеме у властей не получается.
Как пояснил Гладков, резервная генерация в принципе не способна закрыть потребности региона в электроэнергии. «Даже несмотря на огромную помощь, на 100 процентов решить проблему мы не в состоянии. Огромное потребление как нашими заводами, так и населением», — заявил он.