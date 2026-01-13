Реклама

09:13, 13 января 2026Бывший СССР

Стало известно об атаке на крупнейшие ГЭС Украины

Российские крылатые ракеты атаковали районы Киевской и Каневской ГЭС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские крылатые ракеты атакуют район Киевского водохранилища и Канева. Об этом сообщает Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Издание «Страна» поясняет, что там располагаются Киевская и Каневская гидроэлектростанции (ГЭС). Эти объекты энергетики входят в пятерку крупнейших ГЭС Украины.

После налета по всему Киеву были введены экстренные отключения электричества.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России в ночь на 13 января ударили по украинским объектам энергетики рекордным числом «Искандеров-М». На момент написания новости было выпущено более 20 баллистических ракет такого типа.

