13:57, 21 марта 2026

Иран выпустил купюру в десять миллионов риалов

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Иран выпустил купюру номиналом в 10 миллионов риалов, которая стала самой крупной за всю историю страны. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Тегеран вводит в обращение новую банкноту номиналом 10 миллионов риалов, самую крупную за всю историю страны, поскольку власти стремятся сдержать растущую инфляцию и удовлетворить спрос на наличные деньги во время американо-израильской войны», — говорится в тексте статьи.

На новой банкноте номиналом около 7 долларов (примерно 589 рублей) изображена мечеть Джаме IX века в Йезде, а на обратной стороне — цитадель Бам возрастом в 2500 лет.

Как уточнили в Центральном банке Ирана, соответствующий законопроект был внесен для обеспечения доступа населения к наличным деньгам. При этом утверждается, что электронные системы, включая дебетовые карты, мобильный и интернет-банкинг, будут и впредь служить основными платформами для финансовых транзакций.

Ранее ведущий внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес заявил, что нехватка нефти станет не самой большой угрозой для мировой экономики из-за войны в Иране. По его словам, дефицит сжиженного природного газа (СПГ) в гораздо большей степени ударит по мировому энергетическому рынку и глобальной экономике в целом, чем нехватка нефти.

