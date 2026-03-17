Обнаружен простой способ борьбы с бессонницей и тревожностью

P&B: Физические упражнения снижают тревожность и депрессию при бессоннице

Физические упражнения могут заметно снижать тревожность и симптомы депрессии у людей, страдающих бессонницей. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие результаты нескольких клинических испытаний. Работа опубликована в журнале Physiology & Behavior (P&B).

Ученые провели систематический обзор и метаанализ семи исследований с участием 336 взрослых пациентов с хронической бессонницей. В экспериментах использовались различные виды физической активности — от ходьбы и силовых тренировок до йоги и тайцзи. Продолжительность программ составляла от восьми недель до полугода.

Анализ показал, что регулярные тренировки значительно уменьшали уровень тревожности и депрессивного настроения. Кроме того, у участников снижалась выраженность бессонницы и улучшалось качество сна. В объективных измерениях сна также наблюдалось сокращение времени ночных пробуждений.

По мнению авторов работы, физическая активность может стать доступной и безопасной альтернативой или дополнением к медикаментозному лечению бессонницы. Исследователи отмечают, что упражнения не только помогают спать лучше, но и положительно влияют на психическое состояние, которое часто ухудшается у людей с хроническими нарушениями сна.

