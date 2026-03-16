12:16, 16 марта 2026Наука и техника

Привычная ягода оказалась средством против бессонницы

Nutrients: Сок кислой вишни помогает пожилым людям избавиться от бессонницы
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Сок кислой вишни может улучшать сон у пожилых людей, страдающих бессонницей. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской медицинской школы и Института исследований старения Hebrew SeniorLife. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые отмечают, что регулярное употребление кислого вишневого сока связано с увеличением продолжительности сна у людей старшего возраста с нарушениями сна. В предыдущих пилотных исследованиях участники, которые в течение двух недель ежедневно пили вишневый сок, спали в среднем дольше и реже просыпались ночью по сравнению с периодом приема плацебо.

Польза и вред черешни для здоровья: как выбрать самую вкусную черешню и сколько ягод можно съесть в день
Польза и вред черешни для здоровья:как выбрать самую вкусную черешню и сколько ягод можно съесть в день
19 марта 2024
Польза и вред вишни для здоровья: как выбрать самые вкусные ягоды и сколько их можно съесть в день
Польза и вред вишни для здоровья:как выбрать самые вкусные ягоды и сколько их можно съесть в день
11 июля 2024

Авторы связывают этот эффект с набором биологически активных веществ, содержащихся в кислой вишне. В их числе — мелатонин, который регулирует циркадные ритмы, триптофан, участвующий в синтезе серотонина, а также магний и флавоноиды, обладающие противовоспалительным действием. По мнению исследователей, сочетание этих соединений может одновременно влиять на стресс, настроение и гормоны сна.

Ученые отмечают, что бессонница встречается у 40–70 процентов пожилых людей, а лекарственные препараты часто вызывают побочные эффекты. Поэтому поиск безопасных диетических способов улучшения сна становится все более актуальным. Вишневый сок, богатый природными биоактивными веществами, рассматривается как один из возможных таких вариантов.

Ранее стало известно, что соединения из темной сладкой вишни замедляют рост рака молочной железы.

