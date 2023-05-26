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12:21, 26 мая 2023Ценности

Модель с черной монобровью появилась в Каннах и была обругана в сети

Модель с черной монобровью София Хаджипантели появилась на Каннском кинофестивале

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Греко-кипрская модель София Хаджипантели (Sophia Hadjipanteli), которая прославилась благодаря густой черной моноброви, появилась на кинофестивале в Каннах и была обругана в сети. Соответствующие фото и комментарии опубликованы на сайте издания Daily Mail.

26-летняя манекенщица посетила премьеру фильма «Убийцы цветочной луны» режиссера Мартина Скорсезе. Для выхода на дорожку девушка выбрала темно-синее платье с двумя разрезами спереди, оформленное глубоким декольте и множеством сияющих страз. Кроме того, она надела черные колготки, бархатные остроносые туфли и длинные серьги.

Читатели портала не оценили внешний вид Хаджипантели, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Ужасный образ», «Будет забавно, если такие брови станут модными», «Это единственное, что выделяет ее среди остальных. А на деле такая же пустая», «Есть причина, по которой женщины выщипывают брови — и вот наглядный пример», «Не люблю такие брови. Это выглядит отвратительно», — высказывались они.

Ранее российский стилист Виктория Хандус сравнила телеведущую Викторию Боню с западными звездами на Каннском кинофестивале со словами «кажется смешной». По словам эксперта, знаменитости выбрали для своих нарядов королевский стиль, однако на их фоне бывшая участница телепроекта «Дом-2» смотрелась нелепо.

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Карина Черных
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