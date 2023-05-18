Стилист сравнила Боню с западными звездами в Каннах словами «кажется смешной»

Стилист Виктория Хандус заявила, что ведущая Виктория Боня в Каннах смотрелась нелепо

Российский стилист Виктория Хандус сравнила телеведущую Викторию Боню с западными звездами на Каннском кинофестивале со словами «кажется смешной». Соответствующий материал появился на сайте издания «Дни.ру».

По словам эксперта, знаменитости выбрали для своих нарядов королевский стиль, однако на их фоне бывшая участница телепроекта «Дом-2» смотрелась нелепо. «Мы увидели актеров и актрис в царственных сдержанных образах, и Вика Боня рядом с ними в своем костюме попугайчика кажется просто смешной», — заявила она.

Специалист объяснила, что к самому платью Бони никаких претензий нет, поскольку оно эффектное и подходит к ее характеру. «Кажется, будто на это зеленое платье ее вдохновили кактусы, с которыми она так любит проводить всевозможные обряды», — уточнила собеседница издания.

В апреле Виктория Боня показала лицо после первой пластической операции. Было видно, что изменения затронули линию подбородка, на коже в районе которой оказались гематомы.

