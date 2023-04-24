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13:50, 24 апреля 2023Ценности

Виктория Боня показала лицо после первой пластики

Телеведущая Виктория Боня показала изменившуюся после первой пластики линию подбородка

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала лицо после первой пластической операции. Соответствующие видео появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах знаменитость предстала в профиль, продемонстрировав произошедшие изменения. Так, видно, что они затронули линию подбородка, на коже в районе которой оказались гематомы. «Можете поздравить меня с моей первой пластической операцией», — заявила она.

При этом инфлюэнсерша не стала раскрывать, какие именно манипуляции были сделаны с ее лицом. Так, зрители предположили, что она удалила комки Биша, однако Боня опровергла данную догадку. «Возле губ провисаний нет и скулы шикарные», — в то же время заявил другой подписчик, с чьим высказыванием ведущая согласилась.

Ранее Виктория Боня осудила свою визажистку со словами «моя дочь красится лучше». Инфлюэнсерша рассказала, что пришла на съемку, где ее накрасила специалистка, чье имя она не стала раскрывать. Экс-участница «Дома-2» осталась недовольна результатом работы мастера, указав на ее непрофессионализм.

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Карина Черных
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