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11:18, 12 апреля 2023Ценности

Виктория Боня осудила свою визажистку со словами «моя дочь красится лучше»

Виктория Боня осудила свою визажистку за непрофессионализм и показала результат ее работы

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня осудила свою визажистку со словами «моя дочь красится лучше». Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсерша рассказала, что пришла на съемку, где ее накрасила специалистка, чье имя она не стала раскрывать. Экс-участница «Дома-2» осталась недовольна результатом работы мастера, указав на ее непрофессионализм. «Я ей говорю: "У меня дочка в десять лет красится лучше. Вы не можете приходить делать работу, если вы не квалифицированный специалист. Ребята, идите обучайтесь. На YouTube тысячи видео, как нанести тон, как накрасить глаза, как приклеить ресницы"», — заявила Боня.

При этом ведущая показала лицо с макияжем, где у нее были подведены тонкими черными линиями глаза. «Если человек так выполняет свою работу, он имеет право работать визажистом?» — поинтересовалась у зрителей знаменитость, добавив, что впоследствии ей пришлось перекрашиваться самой.

Ранее Виктория Боня также показала внешность без макияжа и восхитила поклонников. 43-летняя знаменитость записала видео, в начале которого она позировала в бежевой водолазке и с пучком на голове. На размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует косметика.

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Карина Черных
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