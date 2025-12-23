Реклама

11:42, 23 декабря 2025МирЭксклюзив

«Пути назад нет». Турция откажется от российского оружия под давлением США. Что об этом известно?

Политолог Сезер: Эрдоган вернет России С-400 из-за растущей зависимости от США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, скорее всего, вернет России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 из-за растущей зависимости от США. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.

В частности, эксперт обратил внимание, что турецкий лидер пытается восстановить экономику перед следующими президентскими выборами, где позиции Эрдогана могут быть шаткими. Поэтому у него «нет другого выбора, кроме как уступить требованиям [президента США Дональда] Трампа», в том числе за счет разрыва контрактов с Россией.

Похоже, Турция собирается отступить в этом вопросе. Это можно интерпретировать как изменение политики Эрдогана. Анкара также нуждается в американской иностранной помощи и прямых иностранных инвестициях из-за переживаемого экономического кризиса

Айдын Сезерполитолог, бывший торгпред Турции в Москве

17 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция рассматривает возврат комплексов С-400, чтобы восстановить отношения с США.

По мнению американских представителей, российские ЗРК якобы могут быть использованы для сбора данных об американской военной технике. Взамен Вашингтон обещает Анкаре восстановить военное партнерство по линии НАТО.

Фото: BERNADETT SZABO / Reuters

Почему США и Турция спорят из-за российских С-400?

Сезер напомнил, что споры Турции и США из-за С-400 продолжаются уже восемь лет с момента получения Анкарой комплексов в 2017 году.

Вашингтон не признал эту сделку и ответил чувствительными для Анкары мерами. Наиболее острым вопросом стала проблема американских истребителей F-35, часть из которых находится в турецких ангарах, однако из-за рестрикций Вашингтона их нельзя эксплуатировать.

США ввели санкции и добились исключения Турции из проекта [истребителей] F-35. А она была не только заказчиком F-35, но и важной страной в цепочке поставок. Поэтому отстранение от программы производства стало главной проблемой в турецко-американских отношениях

Айдын Сезерполитолог, бывший торгпред Турции в Москве

Экс-торгпред добавил, что сейчас Турция остро нуждается в приобретении F-35 на фоне напряженных отношений с Грецией. По его словам, это особенно актуально из-за ослабления национальных военно-воздушных сил.

«Соединенные Штаты требуют от Турции немедленно отказаться от С-400, либо оставить их на американской базе в Инджирлике, Адана, либо вернуть в Россию. Однако Эрдоган до сих пор демонстрировал очень решительный настрой по этому вопросу. Он заявлял, что пути назад нет, утверждая, что С-400 теперь являются частью турецкой системы обороны», — указал эксперт.

При этом Сезер обратил внимание, что Турция остается страной Североатлантического альянса, поэтому С-400 изначально не могли быть интегрированы в систему обороны, основанную на западных стандартах.

К сожалению, Турция является страной НАТО, поэтому С-400 не внесли вклад в оборону Турции. Вообще решение Эрдогана приобрести российские комплексы можно рассматривать как шаг, предпринятый по внутриполитическим причинам и из-за напряженности в отношениях с США

Айдын Сезерполитолог, бывший торгпред Турции в Москве

Тем не менее администрация Трампа формально снизила давление на Турцию по вопросу российских вооружений.

9 декабря американский посол в Анкаре Томас Баррак заявил, что хозяин Белого дома поручил начать процедуры по снятию санкций против Турции, так как считает их бессмысленными.

Однако конкретные сроки снятия американских санкций с Турции дипломат не назвал

Фото: Отдел информационного обеспечения Балтийского региона / РИА Новости

Как возможный отказ от С-400 повлияет на отношения Турции с Россией?

Сезер подчеркнул, что возможный отказ от российской системы ЗРК не повлияет на отношения Москвы и Анкары.

Это связано со стратегическим сотрудничеством между двумя странами. В любом случае, речь не идет об очень большой сумме в долларовом выражении, учитывая огромный объем торговли между Турцией и Россией

Айдын Сезерполитолог, бывший торгпред Турции в Москве

Кроме того, бывший торговый представитель напомнил, что Россию связывают более важные проекты, включая поставки газа и строительство атомной электростанции «Аккую».

«Поэтому Россия не хочет демонизировать Турцию. Я считаю, что Кремль проявит гибкость в этом вопросе», — указал политолог.

Однако Сезер признал, что в сфере военно-технического сотрудничества двух держав не стоит ожидать прорывов.

Это связано с тем, что Турция должна соответствовать стандартам НАТО, что можно сделать только с технологиями Запада. (...) Поэтому я не предвижу никаких позитивных изменений в оборонной промышленности в отношениях с Россией в ближайшем будущем

Айдын Сезерполитолог, бывший торгпред Турции в Москве
