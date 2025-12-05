Реклама

20:16, 5 декабря 2025Мир

Турция близка к отказу от российских С-400 ради F-35, заявил посол США. В России считают, что он «немного блефует»

Посол США заявил о планах Турции отказаться от С-400 и закупить F-35
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Турция хочет в ближайшее время полностью отказаться от российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, утверждает посол США в республике Том Баррак. По его словам, после этого страна закупит американские истребители пятого поколения F-35.

Так, согласно словам посла, поставленные в 2019 году Россией комплексы турецкая армия якобы уже не использует. Баррак охарактеризовал их «фактически законсервированными». Тем не менее присутствие российских комплексов на вооружении турецкой армии вносит сложности в отношения Анкары с Вашингтоном.

Я убежден, что эти вопросы будут решены в течение следующих четырех-шести месяцев

Том Барракпосол США в Турции

После получения первой партии C-400 Турцию исключили из программы Joint Strike Fighter, предполагающей замену истребителей четвертого поколения США и их союзников на истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II

Посол США в Турции Том Баррак

Посол США в Турции Том Баррак

Фото: Stephanie Keith / Reuters

В Госдуме заявление Баррака назвали блефом

Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, слова американского дипломата — это ультиматум и блеф.

Мы знаем, насколько он активный посол, работая меньше года в Турции, но задачи, которые решают F-35 и C-400, — это разные задачи. Этот вопрос американцы рассматривают чисто как ультиматум — если вы покупаете российские C-400, то мы тогда не будем вам поставлять F-35

Алексей Чепапервый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам

Он также выразил уверенность, что турецкая сторона продолжит закупку С-400 у Москвы и использование данных комплексов.

Турция приняла решение по С-400 еще месяц назад

В начале ноября агентство Bloomberg сообщало, что власти страны решили не отказываться полностью от российских С-400 по требованию США. При этом там не исключили, что готовы пойти на компромисс.

Два самолета F-35 Корпуса морской пехоты США

Два самолета F-35 Корпуса морской пехоты США

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Так, отмечалось, что турецкая сторона намерена создать особый механизм совместного использования российских систем и их аналогов производства США. В обмен на это Анкара хотела закупить 40 единиц F-35, но в результате диалога на высшем уровне в сентябре никакой договоренности по этому вопросу достигнуто не было.

В сентябре в Министерстве национальной обороны Турции заверяли, что комплексы С-400 продолжают находиться на вооружении армии и использоваться в полном объеме, выполняя все плановые задачи по обороне воздушного пространства. Там опровергли планы об их возврате России, данные о чем распространились в медиа.

При этом еще в 2021 году глава республики Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что Турции не пришлось бы закупать российские системы, если бы США согласились продать им комплексы Patriot.

