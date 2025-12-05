Реклама

В России отреагировали на заявление о желании Турции отказаться от С-400

Депутат Чепа: Турция продолжит покупать у России C-400
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Слова посла США в Турции Тома Баррака об отказе Турции покупать российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, чтобы получить доступ к американским истребителям F-35, — это ультиматум и блеф, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Том Баррак немного блефует. Мы знаем, насколько он активный посол, работая меньше года в Турции, но задачи, которые решают F-35 и C-400, — это разные задачи. Этот вопрос американцы рассматривают чисто как ультиматум — если вы покупаете российские C-400, то мы тогда не будем вам поставлять F-35. Я думаю, что турки будут продолжать покупать у нас С-400 и использовать», — сказал Чепа.

Ранее Баррак заявил о том, что Турция якобы больше не использует российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 и может отказаться от них полностью, что позволит им закупать американские истребители F-35. Баррак добавил, что, по его мнению, этот вопрос может быть решен в ближайшие четыре-шесть месяцев.

До того Bloomberg сообщал, что власти Турции решили не отказываться полностью от российских комплексов противовоздушной обороны С-400 по требованию США.

