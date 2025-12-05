Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:36, 5 декабря 2025Мир

Посол США рассказал о желании Турции отказаться от российских ПВО

Посол Баррак: Турция не использует российские С-400 и может от них отказаться
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Турция якобы больше не использует российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 и может отказаться от них полностью, что позволит им закупать американские истребители F-35. Об этом заявил посол США в Турции Том Баррак, сообщает Bloomberg.

«Да», — ответил дипломат на вопрос, близка ли Турция к отказу от российских систем.

Баррак добавил, что, по его мнению, этот вопрос может быть решен в ближайшие четыре-шесть месяцев.

Ранее Bloomberg сообщал, что власти Турции решили не отказываться полностью от российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 по требованию США.

До этого, в октябре, стало известно, что Вашингтон и Анкара вели переговоры о признании неработоспособности российских комплексов С-400.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    В Финляндии объяснили отказ предоставить Киеву гарантии безопасности

    В Совфеде назвали три причины нецелесообразности участия Европы в переговорах по Украине

    Российские «уничтожители» ракет HIMARS оценили

    Москвичам рассказали об опасностях новогодней елки для кошек

    Правительство европейской страны разошлось во мнениях по вопросу Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok