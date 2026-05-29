Названы страны с самыми красивыми женщинами

Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами

Составлен список стран с самыми красивыми женщинами. Данные опубликованы на сайте World Population Review.

В основу отчета легли рейтинги, публиковавшиеся в 2025 году. Некоторые из них базируются на количестве девушек из разных стран, побеждавших в международных конкурсах красоты, другие оценивают, выходцы из каких стран мира чаще всего становятся знаменитостями, третьи использовали мнения экспертов.

В рейтинге, который также учитывал голоса, отданные на форуме Reddit, победила Колумбия. Также в первую пятерку вошли Польша, Греция, Чехия и Россия, занявшая четвертое место. Самыми некрасивыми назвали женщин из Венесуэлы, Албании и Испании.

Ранее сообщалось, что Австралия, Бразилия и Греция заняли первые места в рейтинге самых распутных стран мира, опубликованном ресурсом World Population Review. Также в первую десятку входят Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР.