Выпуск дешевой PlayStation назвали невозможным

KeplerL2: Дешевая консоль PS6 никогда не выйдет из-за проблем с разработкой

Дешевая PlayStation 6 никогда не выйдет. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на авторитетного инсайдера KeplerL2.

Ранее в сети ходили слухи о том, что в следующем поколении Sony может выпустить кроме стандартной PlayStation 6 ее доступную версию. Дешевая приставка должна была получить чип Canis. Известный инсайдер под ником KeplerL2 заявил посетителям форума Neogaf, что это никогда не случится.

По словам специалиста, условная PlayStation 6 Lite должна будет работать с телевизором, однако чип Canis, созданный для портативных устройств, не способен масштабировать изображение на большой экран. Автор напомнил, что увеличение разрешение с 1080 пикселей до 4К является 16-кратным — недорогому процессору будет крайне сложно сделать это без артефактов или размытия. Также масштабирование картинки увеличит скорость отклика с 2 до 8 миллисекунд. Таким образом, комфортно играть в приставку будет невозможно.

KeplerL2 также заметил, что подобная приставка, если она выйдет, станет «кошмаром для разработчиков». Геймидизайнерам пришлось бы адаптировать свои игры для более слабого железа — инсайдер не уверен, что они стали бы этим заниматься.

Ранее авторы проекта Digital Foundry выяснили, что около половины геймеров оказались готовы заплатить 700 долларов (53 тысячи рублей) или больше за PlayStation 6. В опросе DF приняли участие 50 тысяч пользователей.