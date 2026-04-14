Названа справедливая цена PS6

Большинство геймеров оказались готовы купить PlayStation 6 за $ 600

Около половины геймеров оказались готовы заплатить за PlayStation 6 700 долларов или больше. Об этом сообщает издание Digital Foundry (DF).

Авторы блога провели опрос, в котором участвовало более 50 тысяч подписчиков DF на YouTube. Они предложили пользователям назвать цену, по которой те были бы готовы приобрести консоль Sony нового поколения. Самым популярным стал вариант 600 долларов, или около 46 тысяч рублей. За него отдали голос 34 процента респондентов.

Поровну — по 25 процентов — голос отдали за варианты 499 (38 тысяч рублей) и 700 долларов (53 тысячи рублей). Самая непопулярная опция опроса собрала 15 процентов голосов — 800 долларов (61 тысяч рублей) или дороже. Таким образом, 40 процентов пользователей назвали справедливой ценой 700 долларов или больше.

«Справедливая цена также во многом будет зависеть от масштаба обновления», — заметил подписчик Digital Foundry под ником Treebsquire. «Мы все знаем, что большинство людей заплатят любую безумную цену, которую они установят. Они уже платят», — посетовал cringo08.

Сроки релиза PlayStation 6 не раскрываются. PlayStation 5 на старте продаж оценивали в 399 долларов (32 тысячи рублей) — столько стоила цифровая версия. Модель с дисководом продавали за 499 долларов (41 тысяча рублей).

Ранее журналисты BGR посоветовали тщательно проверять подержанные консоли перед покупкой. При этом они заметили, что бывшая в употреблении приставка обычно стоит на 30-50 процентов дешевле, чем новая.