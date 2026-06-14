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18:03, 14 июня 2026Мир

Трампу захотели подарить билет в Гаагу и банку супа на день рождения

Тунберг захотела подарить Трампу билет в Гаагу и банку супа на день рождения
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Samuel Corum / Getty Images

Экоактивиста Грета Тунберг захотела подарить президенту США Дональду Трампу билет в Гаагу и банку супа. Ее слова передает The Guardian.

«Моей первоначальной мыслью было подарить вам билет в Гаагу в один конец в качестве подарка на день рождения, но это замечание, вероятно, было бы выше вашего понимания», — заявила Тунберг.

Вместо этого активистка захотела подарить американскому лидеру популярный в США суп с буквами английского алфавита, чтобы тот «более связно произносил предложения».

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, если президент России Владимир Путин поздравит президента США Дональда Трампа с днем рождения.

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