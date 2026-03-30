Раскрыта стоимость PlayStation 6

KeplerL2: Консоль PlayStation 6 выйдет в 2027 году и будет стоить 699 долларов

Компания Sony постарается удержать стоимость новой игровой консоли PlayStation на разумном уровне. Об этом заявил известный инсайдер KeplerL2.

На днях в соцсетях появились слухи о том, что в 2027 году новая PS6 будет стоить 1000 долларов (82 тысячи рублей) или даже дороже. Такая высокая стоимость будет связана с кризисом на рынке и дефицитом памяти. Инсайдер KeplerL2 опроверг слухи, заявив, что Sony будет максимально стараться, чтобы не завышать стартовые цены на новые приставки.

Специалист высчитал на основе раскрытых данных, что себестоимость PlayStation 6 составит 760 долларов (62 тысячи рублей). Он заявил, что Sony, как и раньше, будет продавать приставки в минус, компенсируя убыток продажей игр и аксессуаров. По его мнению, японская компания вполне может позволить себе продавать PS6 за 699 долларов (57 тысяч рублей).

Также KeplerL2 рассказал, что, несмотря на кризис, Sony постарается выпустить приставку в 2027 году. Единственной серьезной причиной для задержки специалист назвал вероятный дефицит оперативной и NAND-памяти.

На старте продаж в 2020 году цифровая версия PS5 была оценена в 399 долларов (32 тысячи рублей), в России — 38 тысяч рублей. Версию приставки с дисководом продавали за 499 долларов (41 тысяча рублей), в России — 47 тысяч рублей.

Ранее Sony анонсировала повышение стоимости цен на PlayStation по всему миру. Консоли подорожают с 1 апреля 2026 года.